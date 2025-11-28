ВТБ получил разрешение Банка России на проведение второй специальной реорганизации — она позволит вывести с баланса валютные активы и обязательства, замороженные из-за санкций, на сумму около 900 миллионов долларов (порядка 70 миллиардов рублей по текущему курсу). Как сообщил РБК , об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

По его словам, комитет банковского надзора ЦБ согласовал перечень и объем активов во второй половине ноября. Процедура выделения на отдельное юридическое лицо должна завершиться до конца года, ориентировочно 12 декабря.

Это уже второй подобный шаг: в конце 2024 года ВТБ провел первую реорганизацию, списав с баланса 98 миллиардов рублей санкционных активов и пассивов — меньше планировавшихся 180 миллиардов рублей из-за более жестких требований регулятора. В 2025 году правила изменили, и банк решил повторить процедуру.

Первая спецреорганизация дала ВТБ около 21 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО и помогла группе выполнить таргет по итогам 2024 года. По оценке Пьянова, второй этап может принести «несколько десятков миллиардов рублей», что также улучшит годовой финансовый результат.

По отчетности по МСФО, за октябрь ВТБ заработал 26,4 миллиарда рублей, а прибыль за десять месяцев достигла 407,2 миллиарда рублей. Таргет на 2025 год — около 500 миллиардов рублей, и банк подтверждает намерение его выполнить.

По словам Пьянова, вторая реорганизация, вероятно, станет последней. В 2026 году аналогичных планов нет. В дальнейшем ВТБ намерен получать доход от «зараженных» санкциями активов через судебные процедуры. Объем замороженных средств сопоставим с требованиями по искам к структурам JP Morgan — четырем делам на 108,6 миллионов евро и 595,3 6 миллионов долларов.

В феврале Пьянов заявил, что вероятность возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию без отмены американских санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК) весьма низка.