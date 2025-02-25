Замглавы ВТБ Пьянов назвал маловероятным возвращение Visa и Mastercard в Россию

Вероятность возвращения международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию без отмены американских санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК) весьма низка. Такое мнение высказал первый заместитель главы ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с корреспондентом агентства URA.RU.
По словам Пьянова, текущее законодательство России предусматривает обязательное проведение внутренних транзакций через Национальную систему платежных карт, но пока отсутствуют какие-либо сигналы о возможном скором снятии санкций.
Собеседник также обратил внимание на успешную адаптацию и проведение импортозамещения в рамках НСПК. По его оценке, возврат Visa и Mastercard не играет значительной роли для России, и возможные уступки в данном направлении могли бы рассматриваться лишь в контексте более широких договоренностей.
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