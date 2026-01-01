ЦБ расширил число критериев мошеннических переводов

С 1 января в России вступил в силу обновленный перечень признаков мошеннических операций. Теперь банк может насторожить перевод средств самому себе с последующей пересылкой другому лицу, сообщил РБК .

Речь идет о комбинации двух действий — переводе свыше 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей самому себе с последующей пересылкой другому физическому лицу впервые за шесть месяцев. Такие операции начнут блокировать в первые 24 часа после поступления средств.

Банки будут считать подозрительным внесение наличности в банкомате с помощью цифровой карты на счет лица, которое за последние 24 часа совершило трансграничный перевод на сумму свыше 100 тысяч рублей.

В перечень включили ситуации, когда за 48 часов до перевода на портале «Госуслуги» или в онлайн-банке изменилась информация о номере телефона. Еще одним фактором риска станет обнаружение на устройстве клиента изменения провайдера связи, операционной системы или вредоносного программного обеспечения.

Также Центробанк применит ограничения в ситуациях, когда информация о получателе средств содержится в информационной системе противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием коммуникационных технологий. Признак начнет учитываться с момента запуска системы — с 1 марта 2026 года.

Ранее мошенники начали обманывать россиян под видом отказа от статуса самозанятого.