ЦБ продлит ограничения на снятие валюты до марта 2025 года

Центральный банк России принял решение сохранить ограничения по наличной валюте до 9 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Лимит на снятие останется прежним — 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Остальные средства можно получить в рублях, уточнили в ЦБ.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года», — добавили в пресс-службе.

Также для банков продлили на шесть месяцев запрет на взимание комиссии с граждан за выдачу валюты со счетов или вкладов.

Ранее специалисты предложили Центробанку перестать определять курс юаня через биржу, потому что это неэффективно. ЦБ попросили оценивать китайскую валюту по сделкам вне биржи.