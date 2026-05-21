ЦБ призвал к ужесточению контроля за внесением крупных сумм наличными

Российским банкам необходимо ужесточить контроль за операциями по внесению на счета крупных сумм наличными от клиентов, чьи источники дохода неизвестны. Такую рекомендацию выпустил Центробанк .

Регулятор пояснил, что это мера по пресечению легализации преступно нажитых доходов и других противозаконных целей.

В рамках этой работы банки введут ежедневный анализ операций клиентов для выявления характерных признаков отмывания незаконных средств.

Меры не затронут клиентов, чьи доходы известны банкам, а также тех, кто может подтвердить происхождение крупных сумм необходимыми документами.

В начале мая Банк России заявил о кратном росте съема наличных. Регулятор объяснил отказ от хранения денег на счетах новой налоговой политикой и временными сбоями в работе интернета.