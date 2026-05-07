ЦБ назвал причины перехода россиян с безнала на наличные

ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные налогами и перебоями с интернетом

Россияне в марте и апреле стали чаще снимать наличные: спрос вырос из‑за адаптации к налоговым изменениям и временных перебоев с интернетом. Об этом сказано в «Резюме обсуждения ключевой ставки» на сайте Банка России.

«Сберегательная активность населения в целом оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. В марте—апреле также вырос спрос на наличные деньги», — рассказали в ЦБ.

В регуляторе отметили, что люди хотели иметь запас средств, который не зависит от работы цифровой инфраструктуры. При этом перераспределение между безналичными и наличными деньгами не создает инфляционных рисков: оно лишь меняет структуру денежной массы.

В апреле Центробанк сообщал, что жители Ставрополья и Севастополя стали заметно чаще расплачиваться наличными в 2025 году.