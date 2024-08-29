ЦБ представил четыре сценария развития российской экономики до 2027 года

Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, в который включил базовый сценарий и три альтернативных варианта развития экономики России. Документ Банк России опубликовал на официальном сайте .

Специалисты ЦБ предположили, что инфляция в России к 2025 году составит 4,5% с дальнейшей стабилизацией. Для достижения этой цели регулятор поддержит жесткие денежно-кредитные условия, включая высокую ключевую ставку.

В числе альтернативных сценариев ЦБ предложил дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

При дезинфляционном сценарии ВВП вырастет за счет привлечения инвестиций и роста совокупной производительности, что приведет к увеличению потребления и валового накопления.

При проинфляционном сценарии рынок труда останется жестким, а рост предложения приведет к повышенному инвестиционному спросу. В этом случае внутренний спрос и рост затрат на труд окажут давление на инфляцию.

Третий сценарий — рисковый, он окажется реализованным в случае ухудшения условий на фоне рецессии в крупных экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году. Это приведет к снижению мирового спроса и двухлетнему падению ВВП России. В ЦБ спрогнозировали в этом случае инфляцию на уровне 13-15%.

Ранее Банк России рекомендовал страховым компаниям выплачивать возмещение пострадавшим от атаки ВСУ жителям приграничья.