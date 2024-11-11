ЦБ предложил ограничить выдачу ипотек сроком свыше 30 лет

Специалисты ЦБ объяснили, что банки прибегли к увеличению срока кредитов с целью снижения размера среднемесячного платежа. При таком длительном сроке, дополнили в ведомстве, заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые в том числе и банки не могут оценить в момент выдачи займа.
Вместе с этим доля таких кредитов среди вновь оформляемых увеличилась за год до 20%.
Ранее президент Владимир Путин распорядился сохранить ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотекам. Ответственным за исполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина.
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