Процентную ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят до 2030 года

Президент Владимир Путин распорядился не повышать процентную ставку по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Такое решение он принял по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, список поручений опубликовала пресс-служба Кремля.

Планка в 2% годовых по этой льготной программе сохранится до 2030 года. Также глава государства поручил увеличить выплату на цели погашения кредита дальневосточным семьям, имеющим более двух детей.

Ответственным за исполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина. Получения исполнят до 15 ноября 2024 года.

Ранее генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева сообщила о резком падении спроса на строящееся жилье. По ее словам, это произошло из-за отмены льготной ипотеки.

Больше всего в России спрос на строящееся жилье обрушился в Туве — за три месяца он снизился на 84%, отметила эксперт. Гусева не исключила, что власти разработают новые ипотечные госпрограммы для отдельных регионов.