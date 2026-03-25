ЦБ посоветовал банкам сразу объяснять клиентам причины блокировки карт

Центробанк порекомендовал банкам самостоятельно связываться с клиентами сразу после блокировки карты и объяснять причину ограничений. Информацию об этом опубликовали на сайте регулятора.

ЦБ призвал банки не просто сообщать о введенных ограничениях, но и указывать правовое основание — закон о кибербезопасности или антиотмывочные меры.

Даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна оставаться возможность связаться с банком дистанционно. Если банк мотивированно отказывается снимать ограничения, нужно объяснить, как их обжаловать.

При попадании в базу данных ЦБ о мошеннических операциях клиенту обязаны подсказать, как подать заявление на исключение из нее. Поводом для блокировки может стать наличие реквизитов в этой базе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что, борясь с мошенничеством, регулятор где-то перегнул палку. При этом в ноябре–декабре прошлого года рост жалоб на необоснованные блокировки остановился.