Набиуллина заявила, что банки перегнули палку в борьбе с мошенничеством

Рост жалоб россиян на необоснованные блокировки счетов, возможно, связан с тем, что банки перегнули палку в борьбе с мошенничеством, заявил глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по ее оценке, сейчас ситуация с аферистами постепенно улучшается, сообщил РБК .

«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — пояснила она.

При этом Набиуллина полагает, что первые признаки улучшения уже появились, а это дает надежду, что проблему с мошенничеством получится решить.

Ранее регулятор потребовал от кредитных организаций полностью раскрывать информацию о причинах блокировок счетов.