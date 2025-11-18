Набиуллина заявила, что банки перегнули палку в борьбе с мошенничеством
Рост жалоб россиян на необоснованные блокировки счетов, возможно, связан с тем, что банки перегнули палку в борьбе с мошенничеством, заявил глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по ее оценке, сейчас ситуация с аферистами постепенно улучшается, сообщил РБК.
«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — пояснила она.
При этом Набиуллина полагает, что первые признаки улучшения уже появились, а это дает надежду, что проблему с мошенничеством получится решить.
Ранее регулятор потребовал от кредитных организаций полностью раскрывать информацию о причинах блокировок счетов.