ЦБ отменил ограничение ПСК по ипотеке до 31 марта

Центральный банк России отменил ограничения полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Принято решение с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций ПСК по ипотечным потребительским кредитам на покупку (строительство) жилья или земельного участка», — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, такие меры помогут банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации на финансовом рынке. Для других продуктов кредитных организаций, микрофинансовых организаций и ломбардов ограничение ПСК сохранилось.

В сентябре Центробанк сообщил о продлении ограничений на зарубежные перечисления через системы денежных переводов. Они будут действовать до 31 марта 2025 года.