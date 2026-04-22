ЦБ опроверг сообщения о платных переводах по СБП с 1 мая

Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая не поменяются. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Центробанка.

Регулятор опроверг распространившиеся в соцсетях и ряде СМИ сообщения об изменениях стоимости переводов для физических и юридических лиц.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений», — пояснили в Центробанке.

Переводы до 100 тысяч рублей в месяц для граждан также останутся бесплатными.

«Обновленная версия тарифов, которая вступает в силу с 1 мая, не затронула их размеры: изменения были технические. Все действовавшие ранее тарифы СБП сведены в один документ, добавлена фраза „НДС не облагается“», — уточнили в ЦБ.

Ранее стало известно, что с 1 июня для переводов через Систему быстрых платежей потребуется ИНН. Мера коснется и физических, и юридических лиц.