Международные резервы России побили рекорд

Благодаря переоценке международные резервы России увеличились более чем на 1,1%, достигнув максимального показателя в 712,6 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Международные резервы по состоянию 19 сентября достигли 712,6 миллиарда долларов, или исторического максимума. За неделю эта сумма, в основном благодаря положительной переоценке, возросла на 7,5 миллиарда долларов, или на 1,1%.

По состоянию на 12 сентября, она составляла 705,1 миллиарда долларов. К международным резервам относятся высоколиквидные иностранные активы, а именно валюта, специальные права заимствования, монетарное золото и резервная позиция в Международном валютном фонде.

Ранее власти Франции отказались от идеи конфисковать замороженные российские активы. Президент Эммануэль Макрон признал, что это противоречит нормам международного права.