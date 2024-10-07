ЦБ объявил о старте «Монетной недели» в России

Центробанк: с 7 по 20 октября мелочь можно обменять на банкноты без комиссии

Очередная «Монетная неделя» стартовала в России. Все желающие могут обменять мелочь на бумажные купюры, сообщил на своем сайте Центробанк.

По данным регулятора, акция пройдет во всех российских регионах в период с 7 по 20 октября. Накопленные монеты можно принести в банки или сетевые магазины, чтобы получить за них бумажные деньги. Также будет приниматься мелочь для пополнения счета.

В акции принимают участие более четырех тысяч подразделений 159 российских банков, а также свыше 3,5 тысячи торговых точек.

По данным ЦБ, весной в рамках такого же мероприятия банки приняли от россиян более 31 миллиона монет. Возвращенный в оборот объем денег составил 135 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Центробанк выпустил золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом в 100 рублей. Всего в свет вышло 100 тысяч экземпляров.