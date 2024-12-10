ЦБ объяснил ноябрьское падение рубля санкционным давлением на российские банки

Рубль резко подешевел по отношению к иностранным валютам в ноябре из-за новых санкций к российским банкам. Об этом заявила пресс-служба ЦБ.

«Новые санкции к российским банкам во второй половине ноября привели к краткосрочному росту волатильности и ослаблению рубля», — сообщили в регуляторе.

Для снижения волатильности регулятор до конца этого года приостановил покупку зарубежной валюты в ходе зеркалирования операций Минфина, но продолжил ее продажу. Это привело к тому, что в начале декабря рубль укрепился и отыграл ослабление.

Индекс Московской валютной биржи повысился на 0,7%. Доходности коротких облигаций федерального займа увеличились, а ставки средних и длинных бумаг снизились.

Ранее глава Мифина Антон Силуанов назвал ситуацию с колебанием курса рубля временной. Он отметил, что на национальную валюту повлияло санкционное давление. В ближайшее время обстановка нормализуется.