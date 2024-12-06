Министр финансов Силуанов назвал временной ситуацию с колебанием курса рубля
Министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента Константина Коковешникова, назвал временной ситуацию с колебанием курса рубля. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам главы ведомства, колебания и ослабления носят временный характер. Такое положение дел связано с санкционным давлением на основной банк для внешнеэкономических расчетов.
«Это Газпромбанк. Такая же ситуация была с объявлением санкций на Московскую валютную биржу», — пояснил министр.
Он также отметил, что экспортерами были найдены каналы расчетов. Обстановка успокоится уже в ближайшее время, добавил Силуанов.
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