Министр финансов Силуанов назвал временной ситуацию с колебанием курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента Константина Коковешникова, назвал временной ситуацию с колебанием курса рубля. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам главы ведомства, колебания и ослабления носят временный характер. Такое положение дел связано с санкционным давлением на основной банк для внешнеэкономических расчетов.

«Это Газпромбанк. Такая же ситуация была с объявлением санкций на Московскую валютную биржу», — пояснил министр.

Он также отметил, что экспортерами были найдены каналы расчетов. Обстановка успокоится уже в ближайшее время, добавил Силуанов.