ЦБ назвал условие изъятия имущества США для компенсации ущерба

Подписанный президентом России указ о праве судов использовать имущество американских компаний и физических лиц станет механизмом ответных мер на изъятие активов государства. Об этом в комментарии РБК заявил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния.

Он напомнил, что документ наделил полномочиями правительственную комиссию по иностранным инвестициям для определения размера компенсации понесенного ущерба.

«Указом создан механизм, который позволяет нам им воспользоваться в случае, если будут какие-то меры предприняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации», — уточнил Габуния.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 23 мая, подписал указ о порядке компенсации федеральному правительству и Центробанку конфискованных в США активов.

Документ даст судам право по иску потерпевших снимать право на владение находящихся в России американских компаний и частных лиц. Под изъятие попадут движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и доли в уставных капиталов российских фирм.