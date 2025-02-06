06 февраля 2025 22:20 Сломают ли Центробанк? Прогноз по ключевой ставке оказался нерадостным Экономист Кульбака: ЦБ увеличит ключевую ставку, если инфляция не снизится 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Ключевая ставка в ближайшее время может увеличиться, но это зависит от инфляции и давления на Центробанк. Какие факторы влияют на решение ЦБ, в беседе с 360.ru рассказал кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Останется прежней или вырастет? «У меня мой прогноз такой: 60%, что она останется той же и 40%, что она немного увеличится. <…> Более точного прогноза я, к сожалению, дать не могу, потому что все зависит от того, насколько сильно давление сейчас на Центробанк», — отметил аналитик. Он добавил, что ставка может подняться на один процентный пункт. Основной фактор, который влияет на ключевую ставку, — это инфляция. Также могут оказать влияние политические факторы. Если на Центробанк будут давить, чтобы он не повышал ставку, то это может привести к тому, что вопреки экономической логике, ставку могут не повысить, пояснил собеседник 360.ru.

Если высокая инфляция останется, вероятность снижения ставки будет означать, что ЦБ сломали. Николай Кульбака Кандидат экономических наук, аналитик.

На кого повлияет рост ключевой ставки Ключевая ставка влияет на кредитование бизнеса и населения, и ее высокий уровень призван снизить рост денежной массы. Снижение денежной массы происходит из-за уменьшения количества кредитов, пояснил экономист. По мнению аналитика, сильнее всего от роста ключевой ставки пострадают те отрасли, которые не могут занимать деньги у государства. «То есть весь мирный бизнес пострадает», — заявил Кульбака.

Фото: РИА «Новости»

Центробанк сломают? Экономист не стал делать прогноз по ключевой ставке на вторую половину 2025 года, так как на решение ЦБ может повлиять множество факторов. «Это очень сложно сказать. Это зависит от того, как будет развиваться ситуация вокруг военных действий, насколько сильно будут увеличиваться бюджетные расходы. Какие будут введены санкции против России? Как будут действовать основные игроки, влияющие на Центробанк? Сломают ли у нас наконец Центробанк или нет? Если сломают, то будет плохо», — заявил аналитик. Главный критерий зависимости ЦБ от инфляции состоит в том, что без снижения инфляции в нормальных условия Центробанк ставку не снизит. Нарушение этой зависимости будет означать, что Центробанк «сломали», и можно ожидать любого самого неприятного развития ситуации в стране.