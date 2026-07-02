ЦБ назвал дату запуска эксперимента с открытием счетов цифровых рублей в банках

Зампред ЦБ Кахруманова: банки откроют кошельки с цифровыми рублями к 2029 году

Эксперимент с открытием кошельков для цифровых рублей в банках начнется ближе к 2029 году, после подготовки нормативной базы и регулирования. Об этом в комментарии ТАСС заявила заместитель председателя Центрального банка России Зульфия Кахруманова.

Она пояснила, что сейчас финансовые организации открывают счета с цифровыми рублями на базе регулятора и зарабатывают за счет переводов. В рамках эксперимента кошельки переведут на баланс самих банков.

«Это даст возможность открывать депозиты или кредиты, потому что ответственность за эти средства будет непосредственно у банков», — заявила Кахруманова.

Заместитель председателя ЦБ добавила, что эксперимент не повлияет на введение цифрового рубля для использования бизнесом и населением.

О начале работы над запуском пилотного проекта по открытию счетов для цифрового рубля на балансах российских банков объявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.