ЦБ начал обсуждать с банками открытие кошельков цифрового рубля у них на балансе

ЦБ вместе с банками обсуждает пилотный проект по открытию кошельков для цифрового рубля не только на площадке регулятора, но и на балансе самих кредитных организаций. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка», — сказала она.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин отметил, что первые сделки с цифровыми валютами по новым правилам могут стартовать в ноябре. Подготовка стандартов уже началась. К октябрю должны подготовить документы для Минюста.

«Если все пойдет по плану, тогда где-то к ноябрю все это может уже быть принято, опубликовано. И на основе этого можно будет начинать операции», — процитировал ТАСС Чистюхина.

По его словам, для ЦБ важно, что участники уже строят планы по работе на сегментах крипторынка. Однако вопрос в их внутренней подготовке.