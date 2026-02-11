ЦБ нашел решение спора между банками и маркетплейсами

«Ведомости»: ЦБ предложил банкам перейти к открытой модели участия в скидках

Центробанк России нашел способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Об этом сообщили «Ведомости» .

Директор департамента стратегического развития финансового рынка Екатерина Лозгачева на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики предложила механизм «открытой модели».

Согласно плану, финансовые организации смогут представлять предложения на платформе.

Идея регулятора состоит в том, чтобы покупатель видел единую цену товара, рядом с которой появляется всплывающее окно, где клиент сможет увидеть предложения банков и те скидки, которые они предоставляют, объяснила Лозгачева.

«Вопрос только в способности договориться», — резюмировала она.

Первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин призывал не ограничивать законами скидки на маркетплейсах. Сложившуюся ситуацию он объяснил попыткой давления на конкурентов.