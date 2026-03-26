ЦБ и кабмин хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа к льготам

Центральный банк и кабмин захотели сделать карту «Мир» единым инструментом доступа к льготам, пилотный проект начнут до конца 2026 года. Об этом на отчете регулятора за 2025 год в Госдуме сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы с правительством хотим сделать карту „Мир“ единым инструментом доступа к государственным льготам, тогда людям будем проще», — процитировал ее ТАСС.

Набиуллина уточнила, что пенсионеры смогут платить ей за лекарства со скидкой, использовать льготы на проезд или просто оплачивать любые товары.

Ранее в ДНР ввели карту школьника. С ее помощью дети могут проходить в учебное заведение, получать льготное питание, пользоваться общественным транспортом и оплачивать обеды в школе. Родители отслеживают расходы по детской карте через специальное мобильное приложение.

В пилотном проекте участвуют Донецк и Макеевка.