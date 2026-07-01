ЦБ допустил повышение ключевой ставки из-за проинфляционных рисков

Банк России допустил, что в среднесрочной перспективе для возвращения инфляции к целевому уровню может потребоваться более высокий уровень ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе», — заявили в ЦБ.

В Центробанке отметили, что позитивные сдвиги в динамике инфляции давали повод для уменьшения ключевой ставки. Однако с апрельского совещания возросшие проинфляционные риски ограничили возможности смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что активное снятие россиянами наличных может создать инфляционные риски. По данным ЦБ, в мае этого года граждане России сняли с банковских счетов и депозитов рекордные 550 миллиардов рублей.