Банковский эксперт Бархота предупредил о рисках инфляции из-за активного снятия наличных

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал «Москве 24» , что активное снятие россиянами наличных со счетов и депозитов может повысить ставки по кредитам и создать инфляционные риски в долгосрочной перспективе.

По данным Центробанка, в мае 2026 года россияне сняли с банковских счетов и депозитов рекордные 550 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. По мнению эксперта, это связано с опасениями граждан из-за возможных перебоев с интернетом, которые могут помешать быстро обналичить деньги в нужный момент.

Также специалист отметил сезонность спроса на наличные: многие россияне снимают деньги, чтобы купить валюту перед отпуском за границей.

Бархота подчеркнул, что небольшой запас наличных может быть полезен, но обналичивать большую часть сбережений не стоит, так как это приводит к упущенной выгоде по процентному доходу. Сейчас ставки по вкладам находятся в районе 7–8%, что связано с достаточно высокой доходностью.