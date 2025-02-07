ЦБ дал детальный план разговора с бабушками о цифровом рубле

Центробанк рассказал, как объяснить старшему поколению, что такое цифровой рубль и ответить на все их вопросы о новой форме российской валюты. Примером разговора поделились в официальном Telegram-канале регулятора.

Представители регулятора предложили россиянам рассказывать бабушкам о цифровом рубле, сравнивая его с уже существующими формами денег. Стоит напомнить, что купюры и монеты, лежащие в кошельке, называются наличными рублями, а деньги на вкладе и поступающие на банковую карту средства — безналичными.

При использовании наличных денег, никаких дополнительных плат не будет, а при переводе рублей с одной карты на другую, некоторые банки могут установить комиссию.

«Цифровой рубль в этом случае будет „работать“ как наличные (без комиссий), но в цифровом виде (как безналичные). Платить за переводы в цифровых рублях тебе будет не нужно, это бесплатно. Банк России уже установил нулевой тариф по таким операциям», — таким образом Центробанк предложил объяснить особенность новой формы денег.

Сотрудники регулятора также напомнили, что распространяемые в Сети сообщения о принудительном переходе на цифровой рубль не соответствуют действительности. Россияне смогут использовать любую удобную для них форму денег, и при желании добровольно оформить цифровой кошелек.

Ранее председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов назвал цифровой рубль удобным и безопасным инструментом для долгосрочного хранения денег.