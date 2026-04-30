ЦБ 4 мая выпустит памятные монеты, посвященные городам трудовой доблести
Банк России 4 мая выпустит в обращение восемь памятных монет из серии «Города трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Монеты номиналом 10 рублей посвящены городам: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза», — заявили в ЦБ.
Монеты будут из недрагоценных металлов.
На реверсе монет «Барнаул», «Каменск-Уральский», «Коломна», «Комсомольск-на-Амуре», «Магадан» и «Пенза» размещены объемные изображения фрагментов оформления стелы «Город трудовой доблести».
На монетах «Киров» и «Красноярск» — изображения части памятника «Кировчанам — труженикам тыла» и фрагмент мемориала, посвященного 70-летию Победы, где представлена скульптурная композиция «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет».
Ранее ЦБ выпустил серебряную монету с Орденом Славы. Она посвящена серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».