ЦБ выпустит серебряную монету с Орденом Славы

«Банк России 16 апреля 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля „Орден Славы“ серии „Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“», — заявили в ЦБ.

Там напомнили, что Орден Славы учредили 8 ноября 1943 года, он имел три степени. Его вручали рядовому сержантскому составу Красной армии и младшим лейтенантам в авиации исключительно за личные заслуги, проявленные в боях.

