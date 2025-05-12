Триллион до востребования. Как россияне могут унаследовать деньги, забытые в банках

Kp.ru: получить забытые по наследству деньги можно через нотариуса и ФНС

В российских банках суммарно может лежать, по оценкам специалистов, до триллиона забытых рублей — просто невостребованные, средства умерших или эмигрировавших людей, а также клиентов из больниц и мест лишения свободы. Об этом сообщило kp.ru .

«Это не бесхозные деньги, они принадлежат клиентам. Поэтому банки не имеют права присвоить эти средства. Вдруг клиент или его наследники когда-нибудь объявятся», — объяснил доцент кафедры экономики Национального исследовательского технологического университета МИСИС Лазарь Бадалов.

Чтобы выяснить, есть ли такие деньги в семье, человеку необходимо прийти к нотариусу и заказать запрос в Федеральную налоговую службу. Если средства найдутся, нотариус должен будет выписать дополнительное свидетельство о наследстве, а сам наследник — уплатить пошлину за выдачу свидетельства.

Самим владельцам состояний Федеральная нотариальная палата рекомендовала сделать так называемую «тревожную папку» с перечнем всех активов, к которой в случае необходимости смогут получить доступ близкие.

В апреле Министерство внутренних дел сообщило, что россияне, несмотря на все меры борьбы с мошенниками, продолжают верить электронным письмам о многомиллионных наследствах.