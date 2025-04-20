Россияне все еще доверяют электронным письмам о крупном «наследстве»

МВД: россияне все еще верят фейковым письмам о миллионном наследстве

Многие россияне до сих пор верят в письма о многомиллионном наследстве, которые рассылают мошенники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве подробно описали схему обмана. Сначала жертва получает письмо, где сообщается о якобы положенном ей крупном наследстве. Затем злоумышленники просят помощи в организации денежного перевода, обещая значительный процент от суммы. На самом деле они постепенно выманивают у жертвы деньги под разными предлогами: оплата сборов, взяток чиновникам или других расходов.

Для придания афере правдоподобности преступники используют поддельные банковские документы. В материалах подчеркивается, что эти бумаги содержат печати и подписи, имитирующие документы реальных финансовых учреждений.

Ранее стало известно, какими методами пользуются мошенники в схеме с ложным взломом личного кабинета россиян в госсервисах. Эта схема одна из самых часто используемых мошенниками в последнее время.