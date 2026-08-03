Треть россиянок не откажутся от салонного маникюра даже при повышении цены

«Известия»: россиянки тратят на маникюр до 50 тысяч рублей в год

Большинство россиянок тратят в год на маникюр 30-50 тысяч рублей, показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Об этом сообщили «Известия» .

На одну процедуру 39% участниц опроса тратят от 2 до 3 тысяч рублей, 27% — менее 2 тысяч, 18% — от 3 до 5, 10% женщин — от 5 до 7 и 6% — более 7 тысяч рублей.

При этом 28% посещают мастера ежемесячно, а 32% — чаще одного раза в месяц. Раз в два-три месяца маникюр делают 18% опрошенных, несколько раз в год — 12%, только перед важными событиями — 8%. Только 2% полностью от него отказались.

Большинству участниц исследования процедура обходится в 30-50 тысяч рублей в год, и 10% женщин тратят на нее 60-80 тысяч.

Если цена повысится на 30%, 26% опрошенных продолжат делать маникюр, как раньше, 8% полностью откажутся от него, остальные сократят расходы.

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