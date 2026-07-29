Мастер Романова назвала противопоказания для японского маникюра

Мастер по маникюру Анна Романова рассказала, кому не стоит делать японский маникюр и в чем особенность этой процедуры. Главным противопоказанием она назвала период сразу после снятия гель-лака, сообщает Sputnik .

Японский маникюр отличается от обычного тем, что это не покрытие, а восстановительная процедура для ногтей. Романова объяснила, что ее делают без обрезания кутикулы и без металлических инструментов. Мастер использует апельсиновые палочки, а также бафы из замши для втирания пасты и пудры.

По словам специалиста, процедура придает ногтям естественный зеркальный блеск без лака, который сохраняется около двух недель. Для составов используют натуральные компоненты, в том числе пчелиный воск, минералы и водоросли.

Романова предупредила, что японский маникюр нельзя делать сразу после снятия гель-лака, особенно если ногтевая пластина истончена. Она добавила, что процедура также не рекомендуется при сильной ломкости и расслоении ногтей: сначала их лучше восстановить маслами, сыворотками, коллагеном или укрепляющими системами.

Кроме того, мастер подчеркнула, что любой маникюр запрещен при грибковых заболеваниях и воспалениях. Она добавила, что любителям яркого дизайна японский маникюр не подойдет, потому что покрытие гель-лаком сведет его эффект на нет.