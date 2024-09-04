Кредитный эксперт Шакурова предупредила, что оформление нескольких займов может привести к долговой яме

Кредитный эксперт Екатерина Шакурова в беседе с «Газетой.ru» призвала россиян отказаться от оформления сразу нескольких займов. По ее словам, последствием такого неграмотного финансового поведения становится долговая яма.

Есть такие заемщики, которые используют несколько кредитных карт, чтобы покрывать проценты на других картах, при этом они не отдают деньги на реальное закрытие кредитного лимита, написал сайт kp.ru.

В заключение Шакурова посоветовала никогда не снимать деньги с кредитной карты, поскольку при снятии начисляются повышенные проценты и присутствует комиссия.

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