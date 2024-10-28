Траты на товары для автомобилей в России выросли более чем на 40%

Траты россиян на товары для машин за год выросли на 41%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек на товары в автомагазинах осенью составил 7,4 тысячи рублей. Тогда как объем покупок за это время вырос только на 3% год к году.

С января по август россияне тратили около шести тысяч рубле за одну покупку на необходимые для авто товары. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В перечень самых популярных товаров для машин вошли запчасти, смазочные материалы, автохимия, аксессуары и дополнительное оборудование, уточнило издание.

«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе, — подчеркнули аналитики.

Летом и осенью цены на официальные китайские запчасти более чем на треть превысили прошлогодний уровень. Из-за этого спрос в сентябре замедлился. Но, по данным агентства, импортный автопарк в России достаточно большой, поэтому продажи товаров для машин остались примерно на том же уровне.