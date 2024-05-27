Автоэксперт Носко: Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray являются самыми доступными в обслуживании китайскими авто

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко в разговоре с «Российской газетой» назвал самые доступные в обслуживании китайские автомобили. Эксперт выделил кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.

По его словам, три технических обслуживания для этих машин обходятся примерно в 33-45 тысяч рублей. Больше всего трат уходит на запчасти и расходники, написали «Известия».

Носко добавил, что несмотря на подорожание китайских комплектующих в прошлом году, китайские машины по-прежнему остаются доступнее европейских и корейских марок.

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