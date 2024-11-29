«Транснефть» предупредила о риске дефицита средств

Компания «Транснефть» попросила вице-премьера Александра Новака проиндексировать цену на транспортировку нефти на 8,7%, предупредив, что без этого к 2029 году она столкнется с нехваткой ликвидности в 582 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК.
«В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО „Транснефть“ от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать», — сообщили в компании.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что санкции ЕС против российских «теневых танкеров» не смогут прервать поставки нефти, потому что всегда можно найти способ обойти ограничения.
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