«Транснефть» предупредила о риске дефицита средств

Компания «Транснефть» попросила вице-премьера Александра Новака проиндексировать цену на транспортировку нефти на 8,7%, предупредив, что без этого к 2029 году она столкнется с нехваткой ликвидности в 582 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК.