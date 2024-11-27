ИА НСН: санкции ЕС в отношении российских нефтяных танкеров не смогут прервать поставки нефти

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с ИА НСН рассказал, что санкции Евросоюза в отношении российских «теневых танкеров» не смогут прервать поставок нефти.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ. Они коснутся российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти.

«Потихонечку вычисляют названия танкеров и пытаются против них вводить санкции для того, чтобы они не могли пользоваться услугами стран, которые эти санкции вводят. Эта работа идет уже давно», — сказал собеседник.

Поставки российской нефти останутся неизменными, поскольку всегда есть способы обойти санкции, считает он.