Трамп за два месяца обеднел на 1,1 млрд долларов

Состояние президента США, бизнесмена Дональда Трампа сократилось на 1,1 миллиарда долларов, до 6,2 миллиарда, из-за падения акций компании Trump Media and Technology Group. Об этом сообщил Forbes .

В сентябре активы Трампа оценивались в рекордные 7,3 миллиарда долларов, благодаря чему он занял 201-е место в списке 400 самых богатых людей Америки по версии Forbes. За год президент заработал три миллиарда долларов и поднялся на 118 позиций.

Однако за последние два месяца он потерял примерно шестую часть состояния. Акции его технологической компании TMTG, торгующейся как DJT, на фоне резкого падения биткоина и других токенов упали до 10,18 доллара, почти до исторического минимума.

В начале осени Трамп заработал на новой криптовалюте World Liberty Financial пять миллиардов долларов. Это больше, чем стоимость всей его недвижимости.