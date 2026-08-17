Товарооборот России и Китая может достигнуть нового исторического максимума

За перовое полугодие 2026 года товарооборот между Россией и Китаем достиг 159 миллиардов долларов. Об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, его процитировал ТАСС .

На открытии деловой программы форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» дипломат подчеркнул, что торгово-экономические связи между странами демонстрируют устойчивый рост. По его словам, за полгода, с января по июль, объем двустороннего товарооборота составил 159 миллиардов долларов. Это на 26% выше, чем за тот же период годом ранее.

«Вполне возможно, что по итогам года будет установлен новый исторический максимум», — добавил Чжан Ханьхуэй.

Ранее официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан заявил, что Пекин примет меры для защиты своих компаний и граждан от антироссийских санкций США. Так он отреагировал на законопроект, предусматривающий стопроцентные пошлины против покупателей энергоносителей из России.