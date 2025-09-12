Томские чиновники объяснили тендер на закупку алкоголя и икры услугами столовой

Тендер по поиску поставщика алкоголя, сыров и икры на общую сумму 1,2 миллиона рублей разместили на сайте государственных закупок. Заказчиком выступила столовая администрации Томской области. На запрос РИА «Новости» о целях покупки в региональном департаменте ресурсного обеспечения заявили, что деньги бюджета на это не выделяли.

В ведомстве пояснили, что столовая имеет статус некоммерческой организации, но оказывает услуги не только сотрудникам организации, но и другим гражданам и компаниям, получая за это доход, который использовала для закупки новых товаров.

Алкоголь и деликатесы как раз и предназначались для дальнейшей реализации частным и юридическим лицам. Но так как столовая является областным учреждением, то провела тендер через «Госуслуги».

Сама администрация делать закупки алкоголя и других деликатесов не может, так как эти расходы не включены в статьи областного бюджета.

