Эксперт по недвижимости Апрелев посоветовал пока не покупать жилье, если нет больших накоплений

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе со «Свободной прессой» рассказал россиянам, стоит ли сейчас приобретать недвижимость.

По словам эксперта, с покупкой квартиры стоит подождать людям, у которых нет никаких сбережений. Если деньги все же есть, их можно положить на депозит в банк или вложиться в государственные ценные бумаги.

«Ждать, когда тренд на рынке изменится, с тем, чтобы прирастить свой капитал за полгода, скажем, процентов на 10. Потом можно купить либо лучшую недвижимость, либо недвижимость большей площади», — добавил Апрелев.

Эксперт считает, что ипотека будет становиться еще более недоступной, поэтому вариант с арендой жилья, на его взгляд, более выгодный.

Ранее РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир» написало, что в 29 локациях из 70-ти исследованных с населением более 300 тысяч человек квадратный метр вторичного жилья в октябре стал стоить дороже.