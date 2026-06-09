«Тигр немножечко присел». ЦБ и Минфин оценили падение индекса Мосбиржи

В ЦБ и Минфине оценили падение индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов

К падению индекса Московской биржи ниже отметки в 2500 пунктов необходимо относиться спокойно. Об этом на конференции «Российский фондовый рынок — 2026» заявил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния, его слова привели «Ведомости» .

«Это и дивидендный гэп, время турбулентное», — отметил он.

Заместитель главы Минфина Иван Чебесков сравнил российский рынок с тигром, который «немножечко присел, чтобы приготовиться к прыжку».

Глава Мосбиржи Виктор Жидков добавил, что обвал рынка можно сравнивать с реакцией организма. Это состояние нужно просто переждать, считает он.

«Если вы снижаете температуру, вы будете выздоравливать долго», — заключил Жидков.

Во вторник, 9 июня, индекс Мосбиржи впервые с 18 ноября 2025 года рухнул ниже 2500 пунктов. В полдень индекс снизился до 2484,4 пункта, но к 12:40 уже достиг уровня в 2496,94 пункта.

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что к концу года доллар будет стоить 84-85 рублей.