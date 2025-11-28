Тестирование цифрового рубля показало высокий уровень безопасности операций

Пилотный проект по внедрению цифрового рубля проходит по плану и показывает положительные результаты. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Центробанка.

«На данный момент в нем участвуют 20 банков. Тестирование подтверждает, что технология работает стабильно, обеспечивает высокий уровень безопасности операций и удобство использования как для граждан, так и для бизнеса», — уточнил регулятор.

На первом этапе участники успешно совершают операции по открытию цифровых кошельков, переводу денег между пользователями и оплате товаров и услуг. Транзакции проходят мгновенно и без комиссии — это одно из преимуществ цифрового рубля.

«Банк России создает комфортные условия для использования цифрового рубля: удобный интерфейс, интеграция с мобильными приложениями банков, доступность оплаты в торговых точках. Кроме того, реализуется широкая информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение доверия к цифровому рублю», — добавили в ЦБ.

К привилегиям использования цифрового рубля относятся возможность доступа к кошельку через любой банк и применение единого тарифа для переводов, безопасность и сохранность средств. Для финансового рынка цифровой рубль станет стимулом развития новых платежных решений и внедрения технологий.