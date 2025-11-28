Россиянам рассказали о преимуществах цифрового рубля

Цифровой рубль станет удобной альтернативой как наличным, так и безналичным деньгам. О преимуществах 360.ru рассказали в пресс-службе Банка России.

ЦБ реализует комплекс мер, направленный на повышение доверия к финансовым инструментам и удобства безналичных расчетов.

«Одним из ключевых направлений является внедрение цифрового рубля — нового платежного инструмента, который станет альтернативой наличным и безналичным деньгам и не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровой рубль позволит гражданам свободно расплачиваться и переводить цифровые рубли в пределах остатков средств на счете цифрового рубля», — уточнил регулятор.

При этом операции для физлиц будут бесплатными, а для бизнеса — с минимальной комиссией.

«Доверие к цифровому рублю будет формироваться постепенно, так же, как формировалось доверие к безналичным платежам. Для этого Банк России уделяет особое внимание безопасности, защите данных и удобству использования цифрового рубля», — заключили в ЦБ.

В Банке России также рассказали, что для принятия решений по ключевой ставке основой является прогноз развития экономики.