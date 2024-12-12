Теплоход «Метеор» победил в голосовании за новый символ 1000-рублевой купюры

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» выиграл в голосовании на новый символ оборотной стороны 1000-рублевой купюры. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Второе место занял Дворец земледельцев в Казани, третье — автомобильный мост через Волгу в Саратове.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что теперь перед художниками стоит непростая задача.

«Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами», — рассказала она.

Презентация обновленной банкноты состоится в следующем году. Лицевую сторону украсят виды Нижнего Новгорода.

В октябре начали поступать в оборот новые купюры достоинством 5000 рублей. С одной стороны на них изображена стела «Европа-Азия» в Свердловской области, с другой — челябинский памятник «Сказ об Урале».