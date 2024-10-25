Новые пятитысячные купюры начали вводить в оборот в России

Банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах страны, в том числе в Пермском и Алтайском краях. Об этом РИА «Новости» сообщили в местных отделениях Банка России.

ЦБ в июне 2022 года презентовал модернизированную банкноту в 100 рублей, а купюру в 5000 рублей — в октябре 2023 года.

«К нам в регион уже поступили банкноты в 5000 рублей, их запустили в обращение. Не можем озвучить количество, но произойдет постепенное обновление новыми банкнотами старых. Это процесс небыстрый», — заявила представитель отделения Банка России в Барнауле Юлия Лужнова.

По ее словам, в оформлении новых банкнот используется символика федеральных округов. На лицевой стороне купюры — памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности входящих в состав федеральных округов регионов.

На обновленной банкноте в 5000 рублей изображены достопримечательности Уральского федерального округа и Екатеринбурга, на лицевой стороне — стела «Европа-Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Ранее стало известно, что в обращении в России находится больше 18 триллионов наличных рублей.