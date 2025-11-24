Telegram заработал более 340 млн рублей на папахах Нурмагомедова

Мессенджер Telegram заработал более 347 миллионов рублей на аукционе, где продавались коллекционные папахи бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил ТАСС .

На аукционе продали 29 тысяч коллекционных папах. Средняя цена составила 10 100 «звезд». Стоимость одной «звезды» варьируется от одного до двух рублей. Общая выручка достигла примерно 347,194 миллиона рублей.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца в 2021 году. Он стал чемпионом UFC в легком весе, одержав 29 побед и не потерпев ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.

Ранее фанаты Нурмагомедова прогорели на разрекламированном им токене. Криптовалюта упала в цене в четыре раза за последние два месяца. Хотя борец обычно выступал против азартных игр и не поддерживал букмекеров, он сделал исключение для этого токена.