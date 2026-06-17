Депутат Немкин рассказал о мерах борьбы с навязчивыми звонками

Член думского Комитета по информационной политике Антон Немкин сообщил RT , что проблема навязчивых обзвонов тесно связана с оборотом персональных данных. Парламентарий подчеркнул, что рекламные звонки без согласия абонента нарушают законодательство.

По словам депутата, если человек регулярно получает нежелательные звонки, он может потребовать от организации прекратить обработку его персональных данных и исключить номер из базы обзвона.

«На практике советую во время разговора уточнить, какая именно компания осуществляет звонок, и потребовать удалить номер из базы контактов», — пояснил Немкин.

Если звонки продолжаются, стоит зафиксировать даты и время звонков, а также название организации. Можно воспользоваться техническими средствами защиты: встроенными функциями смартфонов для блокировки нежелательных вызовов, сервисами операторов связи и специализированными приложениями, которые автоматически распознают спам-звонки.

Депутат добавил, что гражданин вправе обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор, если есть основания полагать, что персональные данные используются незаконно.

Кроме того, в прошлом году у граждан появились дополнительные инструменты защиты от нежелательных звонков. Теперь абонент может полностью отказаться от массовых обзвонов со стороны банков, медицинских организаций, страховых компаний и других коммерческих структур, если ранее не давал согласия на получение таких вызовов. Для этого достаточно обратиться к своему оператору связи.

Также Немкин обратил внимание на то, что предложения юридической помощи, компенсаций и финансовых услуг часто используются мошенниками для получения персональных данных или денежных средств граждан. В случае подозрения на мошенничество следует обратиться в полицию.