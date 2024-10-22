«Т-банк» разморозил активы инвесторов в фондах на 3,5 миллиарда рублей

«Т-банк» разблокировал почти половину активов, замороженных внутри паевых инвестиционных фондов, на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК .

Вторую половину, по словам представителя банка, переведут в закрытые паевые инвестиционные фонды. Деньги из них удастся вернуть только при разблокировке активов.

Суть таких фондов заключается в том, что инвестор помещает в них свои средства наравне с другими пайщиками и получает за это процент активов и прибыли. Проблемы с ними возникли весной 2022 года. Тогда против Национального расчетного депозитария ввели санкции, и управляющие компании банков вынуждены были приостановить обслуживание фондов. Спустя время их работу удалось разблокировать, однако уже в 2023 году банк сам попал под санкции ЕС.

Позже Центробанк разработал механизм разблокировки активов, разделив их на ликвидные и неликвидные.

В начале октября Генпрокуратура потребовала взыскать деньги с двух американских банков в пользу «Сбера».