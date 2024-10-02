Генпрокуратура потребовала взыскать c американских банков деньги в пользу Сбера

Генпрокуратура РФ призвала взыскать с двух банков из США деньги в пользу Сбера

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать более 6,2 миллиарда рублей с банка США Bank of New York Mellon в счет частичного возмещения ущерба, нанесенного Украиной Сбербанку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Генпрокуратура попросила в пользу ПАО „Сбербанк“ в счет частичного возмещения ущерба на сумму чуть более 6,255 миллиарда рублей обратить взыскание на денежные средства Bank of New York Mellon, находящиеся на счетах в АО КБ „Ситибанк“», — заявил источник агентства.

Оставшуюся часть ущерба потребовали взыскать с другого американского банка — Morgan Chase Bank — в пользу ПАО «Сбербанк». Денежные средства этого банка находятся на счетах в ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл».

Источник уточнил, что на Украине под санкциями оказалось АО «Международный резервный банк» (МР-банк), его акции с 2007 года принадлежали Сбербанку. У МР-банка были коррсчета в двух американских регуляторах. Украинское правительство решило изъять принадлежащий Сбербанку актив, не выплатив компенсаций. Теперь Генпрокуратура потребовала взыскать с двух американских банков 34,7 миллиарда рублей.

Ранее банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ в федеральный суд Германии. Регулятор потребовал от российской финансовой организации оставить попытки взыскания 439,5 миллиона долларов с заблокированного счета.